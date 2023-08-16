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Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне, наступ на півдні триває — карта

Этот материал также доступен на русском
16.08.2023, 08:20
Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне, наступ на півдні триває — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України звільнили Урожайне на Времівському виступі, наступ на Південному напрямку триває. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські воїни звільнили селище та закріплюються на досягнутих рубежах.

Вона зазначила, що наступ Сил оборони триває.

Урожайне позначено червоним (Карта: googlemaps.com)

Вранці військові заявляли, що росіяни намагалися контратакувати поблизу Урожайного та повернути втрачені позиції, проте не мали успіху.

Це напрямок Бердянська, в цьому районі тривають запеклі бої.

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Дмитро Гриниченко
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війнаміноборонинаступГанна МалярУрожайне
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