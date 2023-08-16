Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне, наступ на півдні триває — карта

Збройні Сили України звільнили Урожайне на Времівському виступі, наступ на Південному напрямку триває. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, українські воїни звільнили селище та закріплюються на досягнутих рубежах.

Вона зазначила, що наступ Сил оборони триває.

Вранці військові заявляли, що росіяни намагалися контратакувати поблизу Урожайного та повернути втрачені позиції, проте не мали успіху.

Це напрямок Бердянська, в цьому районі тривають запеклі бої.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

13 серпня Генштаб повідомив про "частковий успіх" Сил оборони в Запорізькій області біля села Роботине.

Генерал Тарнавський ввечері 12 серпня заявив, що на Таврійському напрямку є відбиті у росіян території.

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