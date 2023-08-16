Минобороны: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается — карта

Вооруженные Силы Украины освободили Урожайное на Времевском выступе, наступление на южном направлении продолжается. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, украинские воины освободили поселок и закрепляются на достигнутых рубежах.

Она отметила, что наступление Сил обороны продолжается.

Утром военные заявляли, что россияне пытались контратаковать вблизи Урожайного и вернуть утраченные позиции, однако не имели успеха.

Это направление Бердянска, в данном районе продолжаются ожесточенные бои.

В течение ночи 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.

13 августа Генштаб сообщил о "частичном успехе" Сил обороны в Запорожской области возле села Работино.

Генерал Тарнавский вечером 12 августа заявил, что на Таврическом направлении отбиты у россиян территории.

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