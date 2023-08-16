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Минобороны: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 08:20
Минобороны: ВСУ освободили Урожайное, наступление на юге продолжается — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины освободили Урожайное на Времевском выступе, наступление на южном направлении продолжается. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские воины освободили поселок и закрепляются на достигнутых рубежах.

Она отметила, что наступление Сил обороны продолжается. 

Урожайное отмечено красным (Карта: googlemaps.com)6

Утром военные заявляли, что россияне пытались контратаковать вблизи Урожайного и вернуть утраченные позиции, однако не имели успеха.

Это направление Бердянска, в данном районе продолжаются ожесточенные бои. 

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Дмитрий Гриниченко
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