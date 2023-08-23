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Зеленский о последствиях переброски ВСУ с востока: Пара дней – Славянск, Краматорск, Днепр

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 18:08
Зеленский о последствиях переброски ВСУ с востока: Пара дней – Славянск, Краматорск, Днепр - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/ROB ENGELAAR)

Президент Владимир Зеленский объяснил, что будет, если Украина перебросит свои войска с восточного направления на какое-либо другое – оккупанты смогут захватить территории. Об этом Зеленский сказал на брифинге после саммита Крымской платформы.

Президента спросили: почему бы не перебросить войска с восточного направления на юг, чтобы не растягивать силы и ускорить наступление Вооруженных Сил Украины на Запорожском направлении.

"По растягиванию сил. У нас есть восток – кто-то понимает из специалистов, сколько там людей? Сколько там оккупантов находится на востоке? Приблизительно?.. 200 000. Предложение такое: давайте возьмем оттуда наши Вооруженные Силы и куда-то их перебросим... После этого будет следующее: пару дней – Славянск, Краматорск. Дальше они пойдут на Павлоград, Днепр. Отрежут берега. Я считаю, что именно такая надежда у них есть. Харьков", – сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина не отдаст оккупантам свою территорию.

"Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс, ни Павлоград, ни Днепр. Все аналитики мира на это даже не рассчитывают", – заявил Зеленский.

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем". 

Читайте также: Белый дом: Украина методично и систематически продолжает освобождать территории

Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийвойнаконтрнаступление
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