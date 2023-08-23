Зеленський про наслідки перекидання ЗСУ зі сходу: Кілька днів – Слов'янськ, Краматорськ, Дніпро

Президент Володимир Зеленський пояснив, що буде, якщо Україна перекине свої війська зі східного напрямку на якийсь інший – окупанти зможуть захопити території. Про це Зеленський сказав на брифінгу після саміту Кримської платформи.

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Президента запитали: чому б не перекинути війська зі східного напрямку на південь, аби не розтягувати сили та прискорити наступ Збройних Сил України на Запорізькому напрямку.

"Щодо розтягування сил. У нас є схід – хтось розуміє з фахівців, скільки там людей? Скільки там окупантів перебувають на сході? Приблизно?.. 200 000. Пропозиція така: візьмімо звідти наші Збройні Сили та кудись їх перекинемо... Після цього буде наступне: кілька днів – Словʼянськ, Краматорськ. Далі вони підуть на Павлоград, Дніпро. Відріжуть береги. Я вважаю, що саме така надія в них є. Харків", – сказав президент.

Він підкреслив, що Україна не віддасть окупантам свої території.

"Ми не віддамо ані Харків, ані Донбас, ані Павлоград, ані Дніпро. Всі аналітики світу на це навіть не розраховують", – заявив Зеленський.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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