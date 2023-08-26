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У Путина нет ресурсов для войны на истощение, но есть нюанс – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 21:09
У Путина нет ресурсов для войны на истощение, но есть нюанс – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналистке Радио Свобода заявил, что у российского диктатора Владимира Путина нет никаких ресурсов, кроме человеческого, для ведения войны "на истощение".

"Кроме человеческого, у него никакого ресурса нет. Экономики нет, военно-промышленного комплекса – тоже, запасы военные они уже исчерпали", – сказал Буданов.

В то же время начальник ГУР отметил, что именно из-за человеческого ресурса Россия может держать оборону на фронте "хоть всю жизнь", если украинские войска не будут проводить активные наступательные действия.

Отвечая на вопрос, как преодолеть оборону оккупационных войск, Буданов сказал: "Трудно, только кровью".

"Те, кто говорят, что существует какой-то магический способ, скажу: его не существует. Если они сделали линию обороны с траншеями, с препятствиями, с минами, то ты там никаких уловок не ищи. Единственное, что ты можешь сделать – уничтожать", – добавил глава украинской разведки.

  • Западные союзники начали "трезво" оценивать темпы контрнаступления Украины.
  • В Пентагоне заявили, что в Украине на фронте сложилась далеко не идеальная ситуация, но ВСУ совершили чудо, оттеснив россиян на оборонные позиции.
  • Президент Зеленский заявил, что Украина не начала контрнаступление раньше, потому что "не было с чем".

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Милана Головань
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