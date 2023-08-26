RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Путіна немає ресурсів для війни на виснаження, але є нюанс – Буданов

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 21:09
У Путіна немає ресурсів для війни на виснаження, але є нюанс – Буданов - Фото
Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці Радіо Свобода заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має жодних ресурсів, окрім людського, для ведення війни "на виснаження".

"Окрім людського, у нього жодного ресурсу немає. Економіки немає, військово-промислового комплексу — теж, запаси військові вони вже вичерпали", — сказав Буданов.

Водночас начальник ГУР наголосив на тому, що саме через людський ресурс Росія може тримати оборону на фронті "хоч все життя", якщо українські війська не проводитимуть активні наступальні дії.

Відповідаючи на запитання, як подолати оборону російських військ, Буданов сказав: "Важко, тільки кров'ю".

"Ті, хто кажуть, що існує якийсь магічний спосіб, скажу: його не існує. Якщо вони зробили лінію оборони з траншеями, з перешкодами, з мінами, то ти там жодних хитрощів не шукай. Єдине, що ти можеш зробити – знищувати", – додав глава української розвідки.

  • Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.
  • У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.
  • Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

Читайте також: The Guardian: Генерали НАТО таємно побачилися із Залужним. Стратегія ЗСУ зазнала змін

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаволодимир путінкирило будановконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 