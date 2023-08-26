У Путіна немає ресурсів для війни на виснаження, але є нюанс – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю журналістці Радіо Свобода заявив, що російський диктатор Володимир Путін не має жодних ресурсів, окрім людського, для ведення війни "на виснаження".

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"Окрім людського, у нього жодного ресурсу немає. Економіки немає, військово-промислового комплексу — теж, запаси військові вони вже вичерпали", — сказав Буданов.

Водночас начальник ГУР наголосив на тому, що саме через людський ресурс Росія може тримати оборону на фронті "хоч все життя", якщо українські війська не проводитимуть активні наступальні дії.

Відповідаючи на запитання, як подолати оборону російських військ, Буданов сказав: "Важко, тільки кров'ю".

"Ті, хто кажуть, що існує якийсь магічний спосіб, скажу: його не існує. Якщо вони зробили лінію оборони з траншеями, з перешкодами, з мінами, то ти там жодних хитрощів не шукай. Єдине, що ти можеш зробити – знищувати", – додав глава української розвідки.

Західні союзники почали "тверезо" оцінювати темпи контрнаступу України.

У Пентагоні заявили, що в Україні на фронті склалася далеко не ідеальна ситуація, але ЗСУ зробили диво, відтіснивши росіян на оборонні позиції.

Президент Зеленський заявив, що Україна не розпочала контрнаступ раніше, бо "не було з чим".

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