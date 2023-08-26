ЗМІ: Командування НАТО таємно зустрілося з Залужним. Результат: зміна стратегії ЗСУ

Командування Північноатлантичного альянсу провело секретну нараду з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним на польському кордоні, внаслідок чого, як стверджує The Guardian, військова стратегія Сил оборони змінилася.

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За даними журналістів, зустріч відбулася 11 днів тому. Разом із Залужним до неї доєдналися верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, а також весь командний склад ЗСУ.

Зустріч тривала п'ять годин, а її мета полягала у тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України, зазначає видання.

The Guardian стверджує, що після цієї наради стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на Запорізькому напрямку і виході до Азовського моря.

2/2. Russia underestimates Ukraine’s resilience and resolve, continued military strength and expertise, and the solidarity of its allies. pic.twitter.com/ddHIyaLxOw — Chief of the Defence Staff

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