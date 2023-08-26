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ЗМІ: Командування НАТО таємно зустрілося з Залужним. Результат: зміна стратегії ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 20:00
ЗМІ: Командування НАТО таємно зустрілося з Залужним. Результат: зміна стратегії ЗСУ - Фото
Валерій Залужний (Фото: ОП)

Командування Північноатлантичного альянсу провело секретну нараду з головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним на польському кордоні, внаслідок чого, як стверджує The Guardian, військова стратегія Сил оборони змінилася.

За даними журналістів, зустріч відбулася 11 днів тому. Разом із Залужним до неї доєдналися верховний головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, а також весь командний склад ЗСУ.

Зустріч тривала п'ять годин, а її мета полягала у тому, щоб допомогти перезавантажити військову стратегію України, зазначає видання.

The Guardian стверджує, що після цієї наради стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на Запорізькому напрямку і виході до Азовського моря.

Мілана Головань
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війнаНАТОВалерій Залужнийстратегія
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