"Дорогий президенте". З'явилося фото листа Меланії Трамп до Путіна
Перша леді США Меланія Трамп закликала російського диктатора Володимира Путіна захистити майбутнє дітей прямо зараз. Про це вона написала у листі, який президент США Дональд Трамп передав очільнику Росії на зустрічі на Алясці. Його текст опублікував Fox News.
Телеканал повідомляє, що одразу після отримання листа Путін прочитав його на очах у американської та російської делегацій.
У листі Меланія Трамп звертається до російського диктатора, називаючи його "дорогий президенте Путін".
Вона не згадує про Україну й російсько-українську війну, а діти, про яких йдеться у листі, не названі українськими.
Перша леді написала, що всі діти народжуються невинними та мріють про захищеність.
"Проста, але глибока думка, пане Путін, і я впевнена, ви погодитеся: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, що стоїть понад географією, урядом чи ідеологією", – написала Меланія.
Вона наголосила, що лідери світу несуть відповідальність за збереження майбутнього дітей, але сьогодні "деякі діти" змушені чинити "мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє".
"Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите самому людству", – закликала Меланія.
Перша леді додала, що Путін може допомогти дітям одним розчерком пера вже сьогодні.
"Час настав", – закликала вона.
- На переговорах у Стамбулі в червні Росія визнала, що викрала українських дітей. Глава російської групи заявив про "десятки й сотні" дітей, проте йдеться про "тисячі", зазначив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.
- 1 липня США зажадали від Росії повернути викрадених дітей Україні до підписання миру.
- 18 липня посланниця Ради Європи заявляла, що дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям. Зокрема, йшлося про скорочення допомоги від США іншим країнам і санкції проти МКС.
