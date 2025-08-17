"Дорогий президенте". З'явилося фото листа Меланії Трамп до Путіна

Україна та російсько-українська війна у тексті першої леді не згадуються

Дональд і Меланія Трамп (Фото: EPA)

Перша леді США Меланія Трамп закликала російського диктатора Володимира Путіна захистити майбутнє дітей прямо зараз. Про це вона написала у листі, який президент США Дональд Трамп передав очільнику Росії на зустрічі на Алясці. Його текст опублікував Fox News.

Телеканал повідомляє, що одразу після отримання листа Путін прочитав його на очах у американської та російської делегацій.

У листі Меланія Трамп звертається до російського диктатора, називаючи його "дорогий президенте Путін".

Вона не згадує про Україну й російсько-українську війну, а діти, про яких йдеться у листі, не названі українськими.

Перша леді написала, що всі діти народжуються невинними та мріють про захищеність.

"Проста, але глибока думка, пане Путін, і я впевнена, ви погодитеся: нащадки кожного покоління починають своє життя з чистоти – невинності, що стоїть понад географією, урядом чи ідеологією", – написала Меланія.

Вона наголосила, що лідери світу несуть відповідальність за збереження майбутнього дітей, але сьогодні "деякі діти" змушені чинити "мовчазний опір силам, що можуть відібрати у них майбутнє".

"Пане Путін, саме ви одноосібно можете повернути їм їхній мелодійний сміх. Захищаючи невинність цих дітей, ви зробите більше, ніж просто послужите Росії – ви послужите самому людству", – закликала Меланія.

Перша леді додала, що Путін може допомогти дітям одним розчерком пера вже сьогодні.

"Час настав", – закликала вона.