Посланниця Ради Європи: Дії адміністрації Трампа шкодять допомозі викраденим з України дітям

Рейкфіорд Гілфадоттір (Фото: x.com/thordiskolbrun)

Скорочення США допомоги іншим країнам і санкції адміністрації президента Дональда Трампа проти Міжнародного кримінального суду підривають зусилля з надання допомоги викраденим Росією українським дітям. Про це заявила Politico посланниця Ради Європи з нагляду за зусиллями щодо забезпечення повернення викрадених українських дітей Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттір.

Вона нагадала, що в березні 2025 року США скоротили фінансування програм моніторингу Єльського університету та інших установ у рамках заморожування витрат на іноземну допомогу. Правозахисники тоді попереджали, що такі дії можуть серйозно порушити роботу груп, які відстежують місцеперебування насильно депортованих українських дітей.

Зараз, за словами Гюльфадоттір, вона бачить докази того, що це відбувається. І Європі тепер необхідно знайти способи заповнити згаяне фінансування, оскільки від розуміння, куди були відправлені викрадені діти, залежатиме їхня репатріація.

"Європейським країнам доведеться це фінансувати. Ми не можемо припинити відстежувати їх, а потім знову почати найближчими місяцями. Тож це має тривати", – сказала Гюльфадоттір.

Вона не уточнила, чи планують європейці найближчим часом узяти на себе фінансування цих програм, але зазначила, що зараз триває робота з пошуку способу мобілізувати фінансування для підтримки цих ініціатив.

Санкції проти МКС, які США ввели в червні 2025 року, ускладнюють притягнення Росії до відповідальності за незаконне вивезення дітей з України.

"Люди бояться співпрацювати з основоположними незалежними судами, щоб підтримувати заснований на правилах порядок і міжнародне право, тому що вони бояться наслідків з боку адміністрації США", – сказала посланниця Ради Європи.