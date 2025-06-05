Кислиця: Мединський цинічно заявляє про "пару десятків" дітей, вкрадених РФ. Йдеться про тисячі

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Глава російської делегації Володимир Мединський під час другого раунду перемовин у Стамбулі цинічно заявляв, що в Росії "є пару десятків, може, сотня українських дітей". Проте насправді йдеться про тисячі, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Наталі Мосейчук.

Кислиця згадав про те, що коли українська сторона заявила про вимогу повернути викрадених дітей, глава російської делегації Мединський відповів, щоб ми "не устраивали шоу для бездетных европейских бабушек".

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"Є тисячі українських дітей, яких вкрала Російська Федерація. І ти (Володимир Мединський. – Ред.) сидиш у Стамбулі й з усмішкою кажеш – припиніть істерику про дітей", – емоційно заявив Кислиця.

Дипломат зазначив, що така риторика – приклад безпрецедентного цинізму.

"Людина сидить цинічно, дивиться в очі й каже – немає у нас дітей. Це люди, які живуть у паралельній реальності, створеній їхнім президентом і їхньою пропагандою", – сказав Кислиця.

За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані.

2 червня Зеленський заявив, що у Стамбулі росіяни визнали, що викрали українських дітей.

Axios повідомляло, що Росія запропонувала повернути Україні лише 10 дітей за майже півтора місяця.

3 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом. Україна передала Росії списки дітей та чекає на відповідь.

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