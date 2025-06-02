Росія запропонувала повернути Україні лише 10 дітей за майже півтора місяця – Axios
Під час переговорів у Стамбулі Росія запропонувала Україні повернути 10 викрадених дітей до 10 липня. Про це заявляє американський новинний ресурс Axios з посиланням на двох неназваних українських посадовців.
Співбесідники зауважили, що це лише маленька частина від кількості українських дітей, які незаконно утримуються в Росії.
За словами джерел, під час зустрічі глава російської делегації Володимир Мединський заперечив викрадення Москвою десятків тисяч українських дітей.
Напередодні зустрічі в Стамбулі керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація передала росіянам список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.
Згодом Мединський підтвердив, що Москва отримала від Києва список із 339 дітей, але продовжив заперечувати, що їх викрали. Також російський чиновник "відзначився" цинічними цитатами з цього приводу, заявивши, що цих дітей нібито "врятували", а Україна буцімто "влаштувала шоу для жалісливих європейців".
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовилися провести новий обмін полоненими та 6000 тіл загиблих з обидвох сторін.
- Мединський стверджує, що буде встановлено тимчасове перемир'я на деяких ділянках фронту, аби забрати тіла загиблих. Українська сторона поки що цього не підтверджувала.
- Водночас Москва знову відмовилася від безумовного припинення вогню попри пропозиції Києва.
- Також РФ нарешті передала Україні обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Київ надав Москві такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.