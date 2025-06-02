Росія запропонувала повернути Україні лише 10 дітей за майже півтора місяця – Axios

Навіть Мединський визнавав, що Москва отримала від Києва перелік з 339 викрадених дітей

Володимир Мединський (Фото: TOLGA BOZOGLU / EPA)

Під час переговорів у Стамбулі Росія запропонувала Україні повернути 10 викрадених дітей до 10 липня. Про це заявляє американський новинний ресурс Axios з посиланням на двох неназваних українських посадовців.

Співбесідники зауважили, що це лише маленька частина від кількості українських дітей, які незаконно утримуються в Росії.

За словами джерел, під час зустрічі глава російської делегації Володимир Мединський заперечив викрадення Москвою десятків тисяч українських дітей.

ДОВІДКА За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей За даними уповноваженого з прав людини Лубінця, станом на жовтень 2024 року окупанти викрали з України понад 20 000 дітей. Ще 1,5 млн дітей можуть бути депортовані

Напередодні зустрічі в Стамбулі керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українська делегація передала росіянам список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.

Згодом Мединський підтвердив, що Москва отримала від Києва список із 339 дітей, але продовжив заперечувати, що їх викрали. Також російський чиновник "відзначився" цинічними цитатами з цього приводу, заявивши, що цих дітей нібито "врятували", а Україна буцімто "влаштувала шоу для жалісливих європейців".