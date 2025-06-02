Зеленський: РФ вигадала припинення вогню на три дні, щоб відтермінувати санкції США
Росія пропонує припинення вогню на два-три дні для обміну тілами військових, а також обмін військовополоненими не заради мирного процесу, а для відтермінування санкцій США. Про це заявив президент Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що триває п'ятий місяць, як США закликали до повного припинення вогню, а Україна підтримала цю пропозицію. Натомість Росія відмовляється та пропонує короткочасну паузу для процесу, який і так постійно відбувається на фронті.
"Не того рівня люди, вони [російська делегація] навіть не розбираються технічно. Військові на полю бою дуже часто обмінюються тілами своїх вбитих. Це просто відбувається, і всі розуміють, що під час обміну ніхто не стріляє. Це важливі моменти, але це виконується на технічному рівні, для цього не потрібно збиратися лідерам та летіти в Стамбул", – сказав президент.
За словами Зеленського, своїми пропозиціями росіяни намагаються створити враження, що готові до діалогу та припинення вогню.
"Це неправда, вони не готові. Те, про що вони кажуть, – це не є припинення вогню, бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна та атаки на цивільних", – наголосив він.
Зеленський вважає, що, використовуючи бажання України повернути полонених і тіла полеглих, Росія намагається відтермінувати санкції США.
"Вони розуміють, що нам потрібен обмін, і цим годують американців, щоб вони не вводили санкції", – заявив президент.
- Нові Стамбульські переговори тривали трохи більше ніж годину, під час них Україна та Росія домовились провести новий обмін полоненими та тілами загиблих.
- Також Москва нарешті передала Києву обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Україна надала РФ такий документ завчасно. Сторони вивчатимуть меморандуми одна одної тиждень.
- Глава ОП Єрмак повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі Україна передала Росії список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.
- Глава делегації РФ Володимир Мединський заявив, що під час зустрічі у Стамбулі Київ та Москва домовилися про тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту, аби можна було забрати тіла загиблих.