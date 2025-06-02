Зеленський: РФ вигадала припинення вогню на три дні, щоб відтермінувати санкції США

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Росія пропонує припинення вогню на два-три дні для обміну тілами військових, а також обмін військовополоненими не заради мирного процесу, а для відтермінування санкцій США. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що триває п'ятий місяць, як США закликали до повного припинення вогню, а Україна підтримала цю пропозицію. Натомість Росія відмовляється та пропонує короткочасну паузу для процесу, який і так постійно відбувається на фронті.

"Не того рівня люди, вони [російська делегація] навіть не розбираються технічно. Військові на полю бою дуже часто обмінюються тілами своїх вбитих. Це просто відбувається, і всі розуміють, що під час обміну ніхто не стріляє. Це важливі моменти, але це виконується на технічному рівні, для цього не потрібно збиратися лідерам та летіти в Стамбул", – сказав президент.

За словами Зеленського, своїми пропозиціями росіяни намагаються створити враження, що готові до діалогу та припинення вогню.

"Це неправда, вони не готові. Те, про що вони кажуть, – це не є припинення вогню, бо в цей момент на інших ділянках продовжується війна та атаки на цивільних", – наголосив він.

Зеленський вважає, що, використовуючи бажання України повернути полонених і тіла полеглих, Росія намагається відтермінувати санкції США.

"Вони розуміють, що нам потрібен обмін, і цим годують американців, щоб вони не вводили санкції", – заявив президент.