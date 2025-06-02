Нова зустріч тривала трохи більш ніж годину

Зустріч у Стамбулі 2 червня (Фото: МЗС Туреччини)

Російсько-українські переговори у Стамбулі завершилися – готується новий обмін військовополоненими, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі. Нова зустріч тривала трохи більш ніж годину.

"Переговори у Стамбулі щойно завершилися, і я чекаю на повний звіт міністра Умєрова. Вони обмінялися документами через турецьку сторону (Йдеться про меморандуми з позиціями сторін щодо мирного врегулювання. – Ред.), і ми готуємо новий обмін військовополоненими", – заявив глава держави.

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Про початок нової зустрічі Міністерство закордонних справ написало о 14:44. Щодо завершення зустрічі російські пропагандисти стали повідомляти о 15:58.

Нова зустріч була дещо коротшою за попередню й тривала близько 1 години 15 хвилин. Попередні перемовини 16 травня тривали приблизно півтори години.