Переговоры в Стамбуле завершились – готовится новый обмен военнопленными

Российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились – готовится новый обмен пленными, сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Вильнюсе. Новая встреча длилась чуть более часа.

"Переговоры в Стамбуле только что завершились. Я как раз ожидаю полного отчета от господина Умерова. Они [делегации] обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными", – заявил глава государства.

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