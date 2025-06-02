Украина и РФ обменялись "меморандумами", у команд есть неделя для ознакомления – Умеров
Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

Российская делегация передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Несколько дней назад мы поделились нашими документами с Россией, но до сегодняшнего дня от них не было никакой реакции на их документ. Только во время сегодняшних дискуссий россияне передали свой документ нашей делегации", – сказал он.

Умеров отметил, что украинская и российская команды будут неделю изучать документы. После – скоординируют дальнейшие шаги.

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