Украина и РФ обменялись "меморандумами", у команд есть неделя для ознакомления – Умеров

У украинской и российской команд будет неделя на изучение документов. После – скоординируют дальнейшие шаги

Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

Российская делегация передала Украине обещанный "меморандум" – видение завершения войны. Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Несколько дней назад мы поделились нашими документами с Россией, но до сегодняшнего дня от них не было никакой реакции на их документ. Только во время сегодняшних дискуссий россияне передали свой документ нашей делегации", – сказал он.

Умеров отметил, что украинская и российская команды будут неделю изучать документы. После – скоординируют дальнейшие шаги.

Глава ОП Ермак сообщил, что во время встречи в Стамбуле Украина передала России список незаконно депортированных украинских детей, которых нужно вернуть.

Накануне встречи Суспильне публиковало проект украинского меморандума с видением условий для прекращения огня и дальнейшего мирного урегулирования, который Киев послал Москве. Россияне решили представить документ непосредственно на встрече в Стамбуле и не предоставили его Киеву и партнерам заблаговременно, хотя раньше обещали это сделать.