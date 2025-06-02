Україна та Росія обмінялися "меморандумами", у команд є тиждень на ознайомлення – Умєров
Рустем Умєров (Фото: congress.gov.ua)

Російська делегація передала Україні обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Про це на пресконференції заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Кілька днів тому ми поділилися нашими документами з Росією, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної реакції щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації", – сказав він.

Умєров зазначив, що українська та російська команди матимуть тиждень на вивчення документів. Після – скоординують подальші кроки.

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