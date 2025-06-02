Україна та Росія обмінялися "меморандумами", у команд є тиждень на ознайомлення – Умєров
Російська делегація передала Україні обіцяний "меморандум" – бачення щодо завершення війни. Про це на пресконференції заявив міністр оборони Рустем Умєров.
"Кілька днів тому ми поділилися нашими документами з Росією, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної реакції щодо їхнього документа. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашій делегації", – сказав він.
Умєров зазначив, що українська та російська команди матимуть тиждень на вивчення документів. Після – скоординують подальші кроки.
- Глава ОП Єрмак повідомив, що під час зустрічі у Стамбулі Україна передала Росії список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути.
- Напередодні зустрічі Суспільне публікувало проєкт українського меморандуму з баченням умов для припинення вогню та подальшого мирного врегулювання, котрий Київ раніше надіслав Москві. Росіяни вирішили представити документ безпосередньо на зустрічі в Стамбулі й не надали його Києву та партнерам завчасно, хоча раніше обіцяли це зробити.