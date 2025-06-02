У Стамбулі Україна передала РФ список українських дітей, яких потрібно повернути – Єрмак

Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує, уточнив глава ОП

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Під час другого раунду перемовин у Стамбулі 2 червня українська делегація передала росіянам список незаконно депортованих українських дітей, яких потрібно повернути. Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

"Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою. Повернення українських дітей – невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів", – наголосив глава ОП.

Він зазначив, що Україна чекає відповіді, м’яч на полі Росії.

"Справжня добросовісність – це не слова, а дії. І тепер саме час це довести", – резюмував Єрмак.

ДОПОВНЕНО О 17:02. Кореспондент The Economist Олівер Керрол повідомив, що коли українська сторона заявила про вимогу повернути викрадених дітей, глава російської делегації Володимир Мединський відповів: "Не влаштовуйте виставу для бездітних європейських стареньких".

ДОПОВНЕНО О 18:05. Згодом Мединський підтвердив, що Росія отримала від України список із 339 дітей, яких Москва незаконно вивезла. Він заявив, що нібито "крадених дітей немає, а є врятовані", а Київ із цієї теми "влаштував шоу для жалісливих європейців".

У грудні 2024 року Зеленський в інтерв'ю CBN казав, що вдалося підтвердити викрадення Росією 19 500 дітей.

У квітні 2025 року Зеленський передав лідеру Південно-Африканської Республіки Рамафосі список з 400 українських дітей, незаконно вивезених до Росії.