Група сенаторів США проти підписання мирної угоди без повернення депортованих дітей
Двопартійна група сенаторів США представила резолюцію, яка чітко визначає, що мирна угода України з РФ не може бути підписана без повернення всіх депортованих дітей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак і назвав цю новину важливим сигналом.
Він зазначив, що ініціаторами стали сенатор-республіканець Чак Грасслі та сенаторка-демократка Емі Клобучар. До них приєдналися Роджер Вікер, Джоні Ернст, Рік Скотт, Дік Дурбін та Джон Феттерман – представники обох партій, "об’єднані принциповою позицією".
"Викрадення дітей – це не просто воєнний злочин. Це спроба стерти нашу ідентичність, зламати майбутнє нації. Ми цього не дозволимо", – зазначив Єрмак.
Він подякував сенаторам за підтримку і підкреслив, що повернення кожної дитини – це спільний обов'язок України та союзників, а також умова завершення війни.
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