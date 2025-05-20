Рубіо: Трамп не пішов на поступки Путіну у телефонній розмові
Президент США Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті 20 травня.
За його словами, Путін прокинувся сьогодні й "нічого не змінилося": санкції, як і раніше, діють, а військова допомога в Україну продовжує надходити.
Держсекретар відкинув заяву про те, що Трамп, повернувшись до Білого дому, дав Путіну більше стимулів для завоювання територій.
"Він не досяг жодної поступки", – сказав Рубіо про Путіна, відповідаючи сенаторці Джин Шахін.
Вона заявила, що завдяки підтримці Китаю та "послабленню важелів впливу Трампом" Путін не відчуває потреби погоджуватися на припинення вогню в Україні.
Щодо запровадження санкцій проти РФ, то Трамп, за словами Рубіо, вважає, що в такому разі росіяни припинять розмовляти. А США "корисно поговорити з ними та підштовхнути сісти за стіл переговорів". Але він не виключив такого кроку.
"Якщо насправді стане зрозуміло, що росіяни не зацікавлені у мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то цілком може дійти до цього моменту", – сказав Рубіо.
- 20 травня Трамп після розмови з Путіним заявив, що в нього в голові є червона лінія, але він її не озвучить.
- глава МЗС Німеччини розраховує, що Трамп посилить тиск на Росію для припинення вогню.
- Генсек НАТО Рютте вважає, що важливо, що Трамп почав відкривати канали зв'язку з Путіним.