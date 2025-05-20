Рубіо: Трамп не пішов на поступки Путіну у телефонній розмові

Держсекретар США не виключає, що Трамп може запровадити санкції проти РФ

Марко Рубіо (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп не пішов на жодні поступки Росії під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті 20 травня.

За його словами, Путін прокинувся сьогодні й "нічого не змінилося": санкції, як і раніше, діють, а військова допомога в Україну продовжує надходити.

Держсекретар відкинув заяву про те, що Трамп, повернувшись до Білого дому, дав Путіну більше стимулів для завоювання територій.

"Він не досяг жодної поступки", – сказав Рубіо про Путіна, відповідаючи сенаторці Джин Шахін.

Вона заявила, що завдяки підтримці Китаю та "послабленню важелів впливу Трампом" Путін не відчуває потреби погоджуватися на припинення вогню в Україні.

Щодо запровадження санкцій проти РФ, то Трамп, за словами Рубіо, вважає, що в такому разі росіяни припинять розмовляти. А США "корисно поговорити з ними та підштовхнути сісти за стіл переговорів". Але він не виключив такого кроку.

"Якщо насправді стане зрозуміло, що росіяни не зацікавлені у мирній угоді та просто хочуть продовжувати війну, то цілком може дійти до цього моменту", – сказав Рубіо.