Глава МЗС Німеччини розраховує, що Трамп посилить тиск на Росію для припинення вогню
Німеччина все ще розраховує на те, що Сполучені Штати посилять тиск на Росію для негайного припинення вогню. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним, передає Independent.
"Ми неодноразово чітко давали зрозуміти, що очікуємо від Росії одного – негайного припинення вогню без попередніх умов", – заявив Вадефуль у кулуарах зустрічі зі своїми колегами з Європейського Союзу у Брюсселі.
За його словами, протвережує той факт, що Росія не зробила цього кроку, і Європі доведеться реагувати.
"Ми також очікуємо, що наші союзники зі США не потерплять цього", – наголосив глава німецького МЗС.
Він додав, що в ЄС та США є "велика готовність розглянути додаткові санкції проти Москви", але не поділився деталями, як можуть виглядати майбутні обмеження.
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