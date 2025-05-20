Глава МИД Германии рассчитывает, что Трамп усилит давление на Россию для прекращения огня

Иоганн Вадефуль утверждает, что у ЕС и США есть "большая готовность рассмотреть дополнительные санкции против Москвы"

Иоганн Вадефуль (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Германия по-прежнему рассчитывает на то, что Соединенные Штаты усилят давление на Россию для немедленного прекращения огня. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, передает Independent.

"Мы неоднократно четко давали понять, что ожидаем от России одного – немедленного прекращения огня без предварительных условий", – заявил Вадефуль в кулуарах встречи со своими коллегами из Европейского Союза в Брюсселе.

По его словам, отрезвляет тот факт, что Россия не сделала этого шага, и Европе придется реагировать.

"Мы также ожидаем, что наши союзники из США не потерпят этого", – подчеркнул глава немецкого МИД.

Он добавил, что у ЕС и США есть "большая готовность рассмотреть дополнительные санкции против Москвы", но не поделился деталями, как могут выглядеть будущие ограничения.