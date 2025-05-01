Грэм заявил, что новые антироссийские санкции поддерживают более 70 сенаторов
Законопроект по поводу новых американских санкций против России поддерживают более 70 сенаторов. Об этом сообщил член Республиканской партии в Сенате Линдси Грэм, его слова приводит агентство Bloomberg.
Ключевой соратник президента США Дональда Трампа в Сенате заявил, что он имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет "разрушительные" санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другую ключевую продукцию, если российский диктатор Владимир Путин не будет участвовать в переговорах относительно прекращения войны России против Украины.
"Цель – помочь президенту", – сказал Грэм в среду, когда Украина и США объявили о подписании соглашения о недрах.
Наказание будет включать 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран согласно проекту, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Остальные санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.
"Я хочу, чтобы война завершилась путем переговоров, честно и справедливо. Я считаю, что Трамп является лучшим человеком для достижения этой цели, но эти санкции представляют мнение Сената, согласно которому мы видим главным злодеем Россию", – сказал Грэм.
Он подчеркнул, что имеет достаточную поддержку в Палате представителей для вынесения законопроекта о санкциях и там.
Сенатор высказал мнение, что Путину, в конце концов, придется выбирать между тем, чтобы сесть за стол переговоров для прекращения войны или "уничтожить" российскую экономику.
- 26 апреля, после разговора с Зеленским, Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями, раскритиковав последние удары РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.
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- 27 апреля Рубио пояснил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них. По мнению Штатов, введение санкций будет означать их выход из переговоров.