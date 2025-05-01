Грэм заявил, что новые антироссийские санкции поддерживают более 70 сенаторов

Проектом предусмотрены санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другую ключевую продукцию

Линдси Грэм (Фото: Alex Wroblewski/EPA)

Законопроект по поводу новых американских санкций против России поддерживают более 70 сенаторов. Об этом сообщил член Республиканской партии в Сенате Линдси Грэм, его слова приводит агентство Bloomberg.

Ключевой соратник президента США Дональда Трампа в Сенате заявил, что он имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет "разрушительные" санкции против России и пошлины для стран, покупающих ее нефть, газ и другую ключевую продукцию, если российский диктатор Владимир Путин не будет участвовать в переговорах относительно прекращения войны России против Украины.

"Цель – помочь президенту", – сказал Грэм в среду, когда Украина и США объявили о подписании соглашения о недрах.

Наказание будет включать 500% пошлины на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран согласно проекту, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Остальные санкции также запретят гражданам США покупать российский суверенный долг.

"Я хочу, чтобы война завершилась путем переговоров, честно и справедливо. Я считаю, что Трамп является лучшим человеком для достижения этой цели, но эти санкции представляют мнение Сената, согласно которому мы видим главным злодеем Россию", – сказал Грэм.

Он подчеркнул, что имеет достаточную поддержку в Палате представителей для вынесения законопроекта о санкциях и там.

Сенатор высказал мнение, что Путину, в конце концов, придется выбирать между тем, чтобы сесть за стол переговоров для прекращения войны или "уничтожить" российскую экономику.