У Трампа объяснили, почему нет новых санкций против России: Не хотим доводить до этого

Марко Рубио (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Соединенные Штаты не вводят новые санкции против России, поскольку "не хотят доводить до этого" и "еще не время" для них, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью NBC News.

Журналистка спросила, введет ли президент Дональд Трамп новые санкции против РФ после своего последнего заявления.

Рубио ответил, что США "не хотят доводить до этого" и "сейчас еще не время" для таких ограничений.

"Я думаю, что президент говорит и говорил в течение определенного времени, что он осознает, что у него есть эти варианты [по введению санкций против РФ]. Люди постоянно спрашивают его об этом. Но чего он действительно хочет, так это мирного соглашения", – пояснил Рубио.

По словам госсекретаря, если мирное соглашение не будет достигнуто, то у Штатов есть соответствующие "варианты [по введению санкций] для тех, кого они считают ответственными за нежелание мира".

Журналистка напомнила, что Трамп выдвинул ряд требований к Украине и месяц назад уже заявлял, что может ввести санкции против РФ. Она спросила Рубио, почему президент США, несмотря на заявления о своем разочаровании Москвой, все еще не ввел новые ограничения против России?

"Я думаю, что мы все еще надеемся увидеть, что эти дипломатические усилия сработают, и что мы сможем сблизить эти две стороны [Россию и Украину]. Я имею в виду, что как только вы начинаете делать такие вещи [вводить санкции], вы уходите [с переговоров]... Вы обрекаете себя на еще два года войны. Мы не хотим, чтобы это случилось", – подытожил госсекретарь.

26 апреля Трамп и президент Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Разговор положительно оценили обе стороны. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.

Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми банковскими и вторичными санкциями после последних ударов РФ по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.

Трамп не впервые угрожает Путину санкциями или пошлинами, однако до сих пор не вводил новых ограничений против РФ, хотя и продолжил введенные Обамой и Байденом.