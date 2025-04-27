У Трампа пояснили, чому немає нових санкцій проти Росії: Не хочемо доводити до цього

Марко Рубіо (Фото: JULIEN DE ROSA / EPA)

Сполучені Штати не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки "не хочуть доводити до цього" і "ще не час" для них, заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю NBC News.

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Журналістка запитала, чи запровадить президент Дональд Трамп нові санкції проти РФ після своєї останньої заяви про це.

Рубіо відповів, що США "не хочуть доводити до цього" і "зараз ще не час" для таких обмежень.

"Я думаю, що президент говорить і говорив впродовж певного часу, що він усвідомлює, що у нього є ці варіанти [з запровадження санкцій проти РФ]. Люди постійно запитують його про це. Але чого він насправді хоче, так це мирної угоди", – пояснив Рубіо.

За словами держсекретаря, якщо мирної угоди не буде досягнуто, то у Штатів є відповідні "варіанти [із введення санкцій] для тих, кого вони вважають відповідальними за небажання миру".

Журналістка нагадала, що Трамп висунув ряд вимог до України й місяць тому уже заявляв, що може ввести санкції проти РФ. Вона запитала Рубіо, чому президент США, попри заяви про своє розчарування Москвою, все ще не ввів нові обмеження проти Росії?

"Я думаю, що ми все ще сподіваємося побачити, що ці дипломатичні зусилля спрацюють, і що ми зможемо зблизити ці дві сторони [Росію та Україну]. Я маю на увазі, що як тільки ви починаєте робити такі речі [запроваджувати санкції], ви йдете [з переговорів]... Ви прирікаєте себе на ще два роки війни. Ми не хочемо, щоб це сталося", – відповів держсекретар.

26 квітня Трамп і президент Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Розмову позитивно оцінили обидві сторони. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

Згодом Трамп пригрозив російському диктатору новими банківськими та вторинними санкціями після останніх ударів РФ по Україні. Президент США став підозрювати, що Путін не хоче закінчувати війну й обманює його.

Трамп не вперше погрожує Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели Обама та Байден.