Цього тижня США мають вирішити, чи хочуть вони далі займатися мирними переговорами – Рубіо

Держсекретар вважає, що США "близькі, але недостатньо" до мирної угоди між Україною та РФ

Марко Рубіо (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Цього тижня Сполученим Штатам доведеться вирішити, чи хочуть вони й надалі брати участь у переговірному процесі щодо російсько-української війни. Про це державний секретар США Марко Рубіо розповів в інтерв'ю NBC News.

Журналістка запитала, скільки часу Америка готова дати РФ та Україні для досягнення мирної угоди.

Рубіо відмовився назвати конкретну дату, але зауважив, що за майже 100 днів президентства Дональд Трамп "присвятив величезну кількість часу та енергії" цим переговорам.

За словами держсекретаря, США вважають, що вони "зблизили сторони більше, ніж будь-коли за дуже довгий час", але мирна угода все ще не досягнута.

"І це [досягнення угоди] має почати відбуватися. Нам потрібно почати. Я думаю, що це буде дуже критичний тиждень. Це буде справді важливим тижнем, на якому ми [США] маємо вирішити, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою [переговорами], чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими", – заявив Рубіо.

Чиновник додав, що Штати хочуть, аби мирна угода між Україною та РФ була досягнута.

"Є причини для оптимізму, але, звичайно, є і причини для реалізму. Ми близькі, але недостатньо близькі", – підсумував він.

26 квітня, після розмови з президентом Зеленським у Ватикані, Трамп пригрозив диктатору Путіну новими санкціями.

Президент Естонії Каріс заявив, що президент США пообіцяв йому не виходити з мирного процесу щодо російсько-української війни.