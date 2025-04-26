Трамп пригрозив Путіну новими санкціями після ударів РФ по Україні

Президент США став підозрювати, що диктатор не хоче закінчувати війну й обманює його

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп пригрозив диктатору Володимиру Путіну новими санкціями після останніх російських ударів по Україні. Такий допис політик опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп вчергове звинуватив у початку російсько-української війни своїх попередників Джо Байдена та Барака Обаму й зазначив: "Я просто намагаюся розгребти той безлад, який залишили мені Обама і Байден, і який же це безлад".

"Зважаючи на все це, у Путіна не було жодних причин для того, щоб впродовж останніх кількох днів випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупинити війну, він просто обманює мене, і з ним треба мати справу по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій"? Занадто багато людей гине!!!" – написав Трамп.

Слід зауважити, що президент США не вперше погрожує Путіну санкціями або митами, проте досі не запроваджував нових обмежень проти РФ, хоча й продовжив ті, що ввели Обама та Байден.

Напередодні Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".

Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".