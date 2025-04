Другої зустрічі Трампа та Зеленського не було через "дуже щільні графіки" – Никифоров

Друга зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані не відбулася через їхні "дуже щільні графіки". Про це у коментарі журналістам повідомив речник голови української держави Сергій Никифоров.

"Другої зустрічі не було. Дуже щільні графіки президентів", – написав посадовець.

Анонімне джерело Суспільного повідомило, що президент США мав намір їхати до аеропорту одразу після меси, але на першій зустрічі політики "встигли обговорити головне".

Зеленський повідомив медіа, що під час зустрічі з Трампом обговорювалося питання досягнення миру.

"Я не хочу розповідати багато подробиць, якщо це можливо, тому що були обговорені дуже чутливі питання. Звісно, [говорили] про те, як досягти миру, а також про те, які були результативні зустрічі в Парижі та Лондоні", – розповів президент перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Тим часом помічник очільника Штатів Ден Скавіно опублікував відео з першої зустрічі Зеленського та Трампа:

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peter’s Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh