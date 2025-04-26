Гарантії безпеки, але без НАТО. Reuters опублікувало текст альтернативи "плану Трампа"

Сталі відомі деталі україно-європейських пропозицій щодо мирної угоди між Україною та Росією, що були передані США

Зустріч у Лондоні (Фото: Офіс президента)

Агентство Reuters ознайомилося із повним змістом пропозицій України та її європейських союзників щодо припинення війни Росії в Україні, які були надані США на переговорах у Лондоні у відповідь на "мирний план Трампа". Reuters опублікувало текст документа повністю без змін.

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На відміну від пропозицій Сполучених Штатів, український і європейський документ не містить згадок про визнання окупованих територій України російськими.

Але Україна підтримала низку пунктів плану президента США Дональда Трампа, як от відновлення контролю над Запорізькою атомною електростанцією за участю США та зняття санкцій з Росії, що були накладені після 2014 року.

Рамки російсько-української угоди згідно із документом, що опублікував Reuters:

Припинення вогню:

- Сторони беруть зобов'язання щодо повного та безумовного припинення вогню в небі, на суші та на морі.

- Обидві сторони негайно починають переговори щодо технічної реалізації припинення вогню за участю США та європейських країн. Це відбувається паралельно з підготовкою порядку денного та модальностей для укладення повної мирної угоди.

- Моніторинг режиму припинення вогню під керівництвом США та за підтримки третіх країн.

- Росія має беззастережно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. Обмін усіх військовополонених (принцип "всіх на всіх"). Росія повинна звільнити всіх цивільних полонених.

Гарантії безпеки для України:

- Україна отримує надійні гарантії безпеки, зокрема від США (угода, подібна до натовської статті 5), поки серед членів Альянсу немає консенсусу щодо членства України у НАТО.

- Жодних обмежень для ЗСУ.

- Державами-гарантами буде спеціальна група європейських країн та охочих неєвропейських країн. Жодних обмежень на присутність, озброєння та операції дружніх іноземних сил на території України.

- Україна прагне вступу до ЄС.

Територія:

- Територіальні питання будуть обговорюватися і вирішуватися після повного і безумовного припинення вогню.

- Територіальні переговори починаються на основі лінії контролю.

- Україна відновлює контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською дамбою.

- Україна має безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

- США та Україна виконують угоду про економічне співробітництво/видобуток корисних копалин.

- Україна буде повністю відновлена та отримає фінансову компенсацію, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні.

- Санкції США, запроваджені проти Росії з 2014 року, можуть бути поступово послаблені після досягнення сталого миру та відновлені у разі порушення мирної угоди.

25 квітня Reuters опублікувало повний зміст "мирного плану Трампа", який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною.