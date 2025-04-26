Гарантии безопасности, но без НАТО. Reuters опубликовало текст альтернативы "плану Трампа"

Стали известны детали украино-европейских предложений по мирному соглашению между Украиной и Россией, переданные США

Встреча в Лондоне (Фото: Офис президента)

Агентство Reuters ознакомилось с полным содержанием предложений Украины и ее европейских союзников по прекращению войны России в Украине, предоставленных США на переговорах в Лондоне в ответ на "мирный план Трампа". Reuters опубликовало текст документа полностью без изменений.

В отличие от предложений Соединенных Штатов, украинский и европейский документ не содержит упоминаний о признании оккупированных территорий Украины российскими.

Но Украина поддержала ряд пунктов плана президента США Дональда Трампа, таких как возобновление контроля над Запорожской атомной электростанцией с участием США и снятие санкций с России, наложенных после 2014 года.

Рамки российско-украинского соглашения согласно документу, опубликованному Reuters:

Прекращение огня:

- Стороны берут обязательства полного и безусловного прекращения огня в небе, на суше и на море.

- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации прекращения огня с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальности для заключения полного мирного соглашения.

- Мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.

- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.

Гарантии безопасности для Украины:

- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, подобное натовской статье 5), пока среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО.

- Никаких ограничений для ВСУ.

- Государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никакие ограничения на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.

- Украина стремится к вступлению в ЕС.

Территория:

- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

- Территориальные переговоры начинаются на основе линии контроля.

- Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также над Каховской дамбой.

- Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Экономика:

- США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.

- Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в том числе через российские суверенные активы, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.

- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены по достижении устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.

25 апреля Reuters опубликовало полное содержание "мирного плана Трампа", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной.