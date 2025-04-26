Гарантии безопасности, но без НАТО. Reuters опубликовало текст альтернативы "плану Трампа"
Агентство Reuters ознакомилось с полным содержанием предложений Украины и ее европейских союзников по прекращению войны России в Украине, предоставленных США на переговорах в Лондоне в ответ на "мирный план Трампа". Reuters опубликовало текст документа полностью без изменений.
В отличие от предложений Соединенных Штатов, украинский и европейский документ не содержит упоминаний о признании оккупированных территорий Украины российскими.
Но Украина поддержала ряд пунктов плана президента США Дональда Трампа, таких как возобновление контроля над Запорожской атомной электростанцией с участием США и снятие санкций с России, наложенных после 2014 года.
Рамки российско-украинского соглашения согласно документу, опубликованному Reuters:
Прекращение огня:
- Стороны берут обязательства полного и безусловного прекращения огня в небе, на суше и на море.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры по технической реализации прекращения огня с участием США и европейских стран. Это происходит параллельно с подготовкой повестки дня и модальности для заключения полного мирного соглашения.
- Мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран.
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей. Обмен всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия должна освободить всех гражданских пленников.
Гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в том числе от США (соглашение, подобное натовской статье 5), пока среди членов Альянса нет консенсуса относительно членства Украины в НАТО.
- Никаких ограничений для ВСУ.
- Государствами-гарантами будет специальная группа европейских стран и желающих неевропейских стран. Никакие ограничения на присутствие, вооружение и операции дружественных иностранных сил на территории Украины.
- Украина стремится к вступлению в ЕС.
Территория:
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
- Территориальные переговоры начинаются на основе линии контроля.
- Украина возобновляет контроль над Запорожской АЭС с участием США, а также над Каховской дамбой.
- Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Экономика:
- США и Украина выполняют соглашение об экономическом сотрудничестве/добыче полезных ископаемых.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе через российские суверенные активы, которые будут оставаться замороженными, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- Санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены по достижении устойчивого мира и возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.
25 апреля Reuters опубликовало полное содержание "мирного плана Трампа", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной.
- 23 апреля 2025 года в Лондоне состоялся ряд встреч. Украинская делегация провела переговоры с представителями Великобритании, Германии и Франции. Впоследствии украинцы встретились со спецпосланником американского президента Келлогом.
- 24 апреля Зеленский заявил, что все, что противоречит Конституции и ценностям Украины, не может быть прописано в каких-либо договоренностях, новый документ после встречи в Лондоне лежит на столе у Трампа.
- 25 апреля Зеленский раскрыл детали ответа Украины на "мирные предложения" Трампа. По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности, альтернативы членству Украины в НАТО.