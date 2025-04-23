Украина и союзники завершили встречу в Лондоне. Договорились о дальнейших консультациях

Встреча в Лондоне стала продолжением встречи, состоявшейся в Париже ранее. Участие приняли представители Британии, Франции и Германии

Фото: Офис президента

Украинская делегация в Лондоне провела встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике Великобритании, Германии и Франции, говорится в пресс-релизе Офиса президента. Стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях по достижению справедливого мира.

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Со стороны Украины во встрече приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Со стороны стран-участниц "коалиции желающих" – советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн и советник канцлера Германии по внешней политике и безопасности Йенс Плэтнер.

Встреча в Лондоне стала продолжением встречи, состоявшейся в Париже ранее.

"Стороны отметили свою преданность мирным усилиям президента США Дональда Трампа, чтобы как можно скорее завершить войну и достичь справедливого и устойчивого мира. Участники встречи в Лондоне договорились продолжить диалог и регулярные контакты для достижения главной цели – устойчивого мира для Украины", – говорится в сообщении.

Участники встречи в Лондоне (Фото: Андрей Ермак/Telegram)

21 апреля 2025 года президент Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии.

22 апреля стало известно, что госсекретаря США Рубио на них не будет. Представитель Госдепа заявила, что есть "логистическая проблема в графике". От США присутствует спецпредставитель по Украине генерал Кит Келлог.

23 апреля украинские чиновники прибыли в Лондон на переговоры с представителями Европы и США.