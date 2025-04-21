Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне с участием Украины, США, Франции и Британии
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоятся переговоры с участием представителей четырех стран по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты", – написал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова двигаться и дальше максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и продолжительного мира.

"Благодарю всех партнеров, которые помогают. Безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны", — подчеркнул президент.

Он отметил, что, среди прочего, обсудил с премьером Британии совместную работу в европейских форматах безопасности.

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