Зеленський анонсував переговори в Лондоні за участі України, США, Франції та Британії
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 23 квітня, у Лондоні відбудуться переговори за участі представників чотирьох країн щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", – написав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

"Дякую всім партнерам, які допомагають. Безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни", – наголосив президент.

Він зазначив, що, серед іншого, обговорив з прем'єром Британії спільну роботу у європейських безпекових форматах.

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