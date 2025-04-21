Зеленський анонсував переговори в Лондоні за участі України, США, Франції та Британії

Президент наголосив, що Україна готова рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У середу, 23 квітня, у Лондоні відбудуться переговори за участі представників чотирьох країн щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Вже в середу наші представники працюватимуть у Лондоні. Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати", – написав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру.

"Дякую всім партнерам, які допомагають. Безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру, і цей Великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни", – наголосив президент.

Він зазначив, що, серед іншого, обговорив з прем'єром Британії спільну роботу у європейських безпекових форматах.

17 квітня 2025 року у Парижі відбулася перша зустріч української делегації з партнерами з "коаліції охочих" щодо припинення вогню та гарантій безпеки для України.

Згодом стало відомо про зустріч Макрона з представниками США: посадовці обговорили питання мирних перемовин для закінчення війни РФ проти України.

Того самого дня відбулася зустріч делегацій України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини. Учасники погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру.