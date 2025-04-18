Bloomberg: США на зустрічі в Парижі заявили про намір досягти припинення вогню за кілька тижнів

Зустріч у Парижі (Фото: Фото: Ludovic Marin/EPA )

На зустрічі з європейцями в Парижі 17 квітня офіційні особи США заявили, що вони хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Дискусії в четвер, що включали зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном і спеціальним посланником президента Штатів Стівом Віткоффом, в яких також взяли участь українські посадовці, були зосереджені здебільшого на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню і міцного миру, розповіли співрозмовники.

Учасники сказали представникам США, що вони повністю підтримують головну мету президента Штатів Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни.

Американські офіційні особи зазначили, що незабаром очікують значного прогресу, й учасники зустрічі в четвер погодилися працювати над цим, додали співрозмовники медіа.

Bloomberg пише, що радники з національної безпеки та учасники переговорів з Німеччини, Франції, США й Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити свої дискусії.

Зустрічі у столиці Франції ознаменували останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом з Києвом вони повністю підтримують зусилля Вашингтона припинити війну і що на Росії лежить тягар довести, що вона серйозно ставиться до переговорів про безумовне припинення вогню, наголосили журналісти.

Європейські посадовці також хотіли знати, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо вона не досягне прогресу від російського диктатора Володимира Путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, включно й через "широкомасштабний" пакет санкцій, сказав один зі співрозмовників.