Держдеп підтвердив поїздку Рубіо та Віткоффа до Парижа на переговори щодо України

Марко Рубіо (Фото: Will Oliver / EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Штатів Стів Віткофф відвідають Францію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.

У повідомленні йдеться, що Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для переговорів з європейськими партнерами, щоб просувати мету президента США Дональда Трампа "припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття".

У Держдепартаменті зазначили, що під час візиту посадовців США до Франції також обговорюватимуться шляхи просування спільних інтересів у регіоні.

Раніше про заплановану поїздку писала газета Politico. Співрозмовники медіа розповіли, що під час перемовин обговорюватимуться торговельні відносини.