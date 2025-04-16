Держдеп підтвердив поїздку Рубіо та Віткоффа до Парижа на переговори щодо України
Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Штатів Стів Віткофф відвідають Францію для переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.
У повідомленні йдеться, що Рубіо та Віткофф відвідають Париж 16-18 квітня для переговорів з європейськими партнерами, щоб просувати мету президента США Дональда Трампа "припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття".
У Держдепартаменті зазначили, що під час візиту посадовців США до Франції також обговорюватимуться шляхи просування спільних інтересів у регіоні.
Раніше про заплановану поїздку писала газета Politico. Співрозмовники медіа розповіли, що під час перемовин обговорюватимуться торговельні відносини.
- 4 квітня 2025 року Рубіо заявив, що Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб Росія затягувала війну проти України. За його словами, якщо РФ просто затягуватиме війну, США переглянуть свою позицію.
- 11 квітня пройшла зустріч Віткоффа та Путіна в Санкт-Петербурзі. Після неї американський посадовець заявив, що ключем до мирної угоди є "п'ять територій".