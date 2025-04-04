Рубіо – про тактику затягування РФ: Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах

Держсекретар США заявив, що якщо Росія не піде на припинення вогню, Вашингтон переоцінюватиме свою позицію

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Держсекретар США Марко Рубіо заявив у Брюсселі, що Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб Росія затягувала війну проти України. За його словами, якщо Росія просто затягуватиме війну, Сполучені Штати переглянуть свою позицію.

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"Президент Трамп не має наміру потрапляти у пастку нескінченних переговорів. Скоро ми будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так, то це чудово – ми будемо продовжувати вести переговори. Якщо ні – треба буде переоцінювати нашу позицію й те, що ми робитимемо з цим", – сказав він.

За словами Рубіо, США оцінюватимуть прагнення Росії до миру не за її заявами, а за діями.