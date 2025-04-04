Рубіо – про тактику затягування РФ: Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах
Держсекретар США Марко Рубіо заявив у Брюсселі, що Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб Росія затягувала війну проти України. За його словами, якщо Росія просто затягуватиме війну, Сполучені Штати переглянуть свою позицію.
"Президент Трамп не має наміру потрапляти у пастку нескінченних переговорів. Скоро ми будемо знати, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так, то це чудово – ми будемо продовжувати вести переговори. Якщо ні – треба буде переоцінювати нашу позицію й те, що ми робитимемо з цим", – сказав він.
За словами Рубіо, США оцінюватимуть прагнення Росії до миру не за її заявами, а за діями.
- 30 березня Трамп сказав, що був "дуже розгніваним", коли Путін заявив про нібито нелегітимність Зеленського. Тоді ж Трамп анонсував запровадження впродовж місяця вторинних мит "на всю нафту, що надходить із Росії", якщо він і Москва не зможуть досягнути угоди про припинення вогню.
- 31 березня Трамп заявив, що вірить у те, що Путін погодиться на припинення вогню. У протилежному випадку знов пригрозив санкціями, проте визнав, що не хоче їх впроваджувати.