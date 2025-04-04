Рубио – о тактике затягивания РФ: Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах
Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Брюсселе, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Россия затягивала войну против Украины. По его словам, если Россия будет просто затягивать войну, Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию.
"Президент Трамп не намерен попадать в ловушку бесконечных переговоров. Скоро мы будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да, то это здорово – мы будем продолжать вести переговоры. Если нет – надо будет переоценивать нашу позицию и то, что мы будем делать с этим", – сказал он.
По словам Рубио, США будут оценивать стремление России к миру не по ее заявлениям, а по действиям.
- 30 марта Трамп сказал, что был "очень разгневан", когда Путин заявил о якобы нелегитимности Зеленского. Тогда же Трамп анонсировал введение в течение месяца вторичных пошлин "на всю нефть, поступающую из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения о прекращении огня.
- 31 марта Трамп заявил, что верит в то, что Путин согласится на прекращение огня. В противном случае снова пригрозил санкциями, однако признал, что не хочет их внедрять.