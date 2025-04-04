Рубио – о тактике затягивания РФ: Трамп не будет участвовать в бесконечных переговорах

Госсекретарь США заявил, что если Россия не пойдет на прекращение огня, Вашингтон будет переоценивать свою позицию

Марко Рубио (Фото: ЕРА/SHAWN THEW)

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в Брюсселе, что Вашингтон не заинтересован в том, чтобы Россия затягивала войну против Украины. По его словам, если Россия будет просто затягивать войну, Соединенные Штаты пересмотрят свою позицию.

"Президент Трамп не намерен попадать в ловушку бесконечных переговоров. Скоро мы будем знать, серьезно ли Россия относится к миру. Если да, то это здорово – мы будем продолжать вести переговоры. Если нет – надо будет переоценивать нашу позицию и то, что мы будем делать с этим", – сказал он.

По словам Рубио, США будут оценивать стремление России к миру не по ее заявлениям, а по действиям.