Рубио заверил, что США не пойдут на уступки, противоречащие интересам Украины – Каллас

Кая Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что Вашингтон не пойдет на уступки России, пересекающие "красные линии" Украины и Европы. Об этом перед заседанием министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявила верховная представительница Евросоюза по внешней политике Кая Каллас, передает Newsweek.

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У Каллас спросили, давал ли Рубио заверения европейским лидерам не идти против Украины и Европы в возможных уступках России.

"Было подчеркнуто, что ничего об Украине без Украины, и, конечно, Украина и Европа должны соглашаться на то, что обсуждается, потому что все это происходит в Европе. Поэтому да, он дал нам заверения в этом", – ответила она.

2 апреля представитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне, в частности со спецпосланником Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Давая интервью республиканскому телеканалу Fox News, Дмитриев обвинил Украину в якобы нарушении энергетического перемирия.

30 марта Трамп сказал, что был "очень разгневан", когда Путин заявил о якобы нелегитимности Зеленского. Тогда же Трамп анонсировал введение в течение месяца вторичных пошлин "на всю нефть, поступающую из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения о прекращении огня.

31 марта Трамп заявил, что верит в то, что Путин согласится на прекращение огня. В противном случае снова пригрозил санкциями, однако признал, что не хочет их внедрять.