Дмитриев встретился с Виткоффом в Вашингтоне, ради этого приостановлены санкции – Reuters
Представитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне в среду, 2 апреля, в частности со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. Об этом сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом.
Встреча прошла на фоне давления администрации Трампа на Россию и Украину, чтобы страны согласились на прекращение огня.
Что именно Дмитриев обсуждал с представителями США, пока неизвестно.
Виткофф пригласил его в Штаты на прошлой неделе, заявили американские чиновники.
Журналисты подчеркнули, что Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде, является "одним из самых подкованных в США представителей российской элиты, у которого тесные отношения с некоторыми ключевыми членами команды Трампа".
Он является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США по государственным делам после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
По словам официальных лиц, Белый дом приказал Государственному департаменту США выдать Дмитриеву краткосрочную лицензию на поездку в страну, что является необходимым шагом, поскольку он под санкциями.
- 30 марта Трамп сказал, что был "очень разгневан", когда Путин заявил о якобы нелегитимности Зеленского. Тогда же Трамп анонсировал введение в течение месяца вторичных пошлин "на всю нефть, поступающую из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения о прекращении огня.
- 31 марта Трамп заявил, что верит в то, что Путин согласится на прекращение огня. В противном случае снова пригрозил санкциями, однако признал, что не хочет их вводить.