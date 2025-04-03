Дмитриев встретился с Виткоффом в Вашингтоне, ради этого приостановлены санкции – Reuters

Американское правительство временно отменило санкции против представителя Путина, чтобы разрешить Госдепу выдать ему визу

Кирилл Дмитриев (Фото: SERGEI ILNITSKY / ЕРА)

Представитель российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне в среду, 2 апреля, в частности со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом. Об этом сообщило информагентство Reuters, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

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Встреча прошла на фоне давления администрации Трампа на Россию и Украину, чтобы страны согласились на прекращение огня.

Что именно Дмитриев обсуждал с представителями США, пока неизвестно.

Виткофф пригласил его в Штаты на прошлой неделе, заявили американские чиновники.

Журналисты подчеркнули, что Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, получивший образование в Стэнфорде, является "одним из самых подкованных в США представителей российской элиты, у которого тесные отношения с некоторыми ключевыми членами команды Трампа".

Он является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США по государственным делам после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

По словам официальных лиц, Белый дом приказал Государственному департаменту США выдать Дмитриеву краткосрочную лицензию на поездку в страну, что является необходимым шагом, поскольку он под санкциями.