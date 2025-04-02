Трамп объявил о новых пошлинах: в перечне есть Украина. России нет
В среду, 2 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на иностранные товары. Об этом сообщил телеканал CNN.
Американский президент сказал, что США введут 25% пошлины на все иностранные автомобили, которые начнут действовать в полночь по восточному времени. Трамп объяснил свое решение тем, что хочет устранить "ужасный дисбаланс", который повлиял на "промышленную базу" страны и поставил под угрозу национальную безопасность.
Он добавил, что не возлагает вину на другие страны за "это бедствие". В то же время Трамп обвинил бывших президентов США.
"Они позволили этому произойти, и они позволили этому произойти до такой степени, что никто даже не может поверить. Вот почему, в полночь, будут введены 25% пошлины на все иностранные автомобили", — подчеркнул он.
Ни одной из американских компаний не разрешено заходить в другие страны, сказал Трамп.
"И я говорю, что друг и враг, и во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли", — сказал президент США, объявляя о пошлинах.
Кроме того, Трамп объявил об установлении пошлин в размере не менее 10% практически на все поступающие в США товары. Более высокие пошлины будут вводиться для некоторых стран индивидуально. Они показаны в таблице, обнародованной Белым домом.
Впоследствии Белый дом опубликовал полный список стран, где отмечено, что Украина будет платить 10% пошлин, однако России в перечне нет. Также от взаимных пошлин освобождены Канада и Мексика.
LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO— The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025
- 27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлины в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Они вступят в силу 3 апреля для автомобилей и не позднее 3 мая для запчастей.
- 28 марта сообщалось, что президент США предостерег американских автопроизводителей от повышения цен в ответ на пошлины на импортные автомобили и запчасти.