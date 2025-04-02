Трамп объявил о новых пошлинах: в перечне есть Украина. России нет

Пошлины на автомобили начнут действовать в ночь на 3 апреля по восточному времени

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

В среду, 2 апреля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на иностранные товары. Об этом сообщил телеканал CNN.

Американский президент сказал, что США введут 25% пошлины на все иностранные автомобили, которые начнут действовать в полночь по восточному времени. Трамп объяснил свое решение тем, что хочет устранить "ужасный дисбаланс", который повлиял на "промышленную базу" страны и поставил под угрозу национальную безопасность.

Он добавил, что не возлагает вину на другие страны за "это бедствие". В то же время Трамп обвинил бывших президентов США.

"Они позволили этому произойти, и они позволили этому произойти до такой степени, что никто даже не может поверить. Вот почему, в полночь, будут введены 25% пошлины на все иностранные автомобили", — подчеркнул он.

Ни одной из американских компаний не разрешено заходить в другие страны, сказал Трамп.

"И я говорю, что друг и враг, и во многих случаях друг хуже врага с точки зрения торговли", — сказал президент США, объявляя о пошлинах.

Кроме того, Трамп объявил об установлении пошлин в размере не менее 10% практически на все поступающие в США товары. Более высокие пошлины будут вводиться для некоторых стран индивидуально. Они показаны в таблице, обнародованной Белым домом.

Впоследствии Белый дом опубликовал полный список стран, где отмечено, что Украина будет платить 10% пошлин, однако России в перечне нет. Также от взаимных пошлин освобождены Канада и Мексика.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025