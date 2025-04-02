Трамп оголосив про нові мита: в переліку є Україна. Росії немає

Мита на автомобілі почнуть діяти у ніч проти 3 квітня за східним часом

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

У середу, 2 квітня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на іноземні товари. Про це він повідомив під час виступу в Рожевому саду Білого дому, передає телеканал CNN.

Американський президент сказав, що США запровадять 25% мита на всі іноземні автомобілі, що почнуть діяти опівночі за східним часом.

Трамп пояснив своє рішення тим, що хоче усунути "жахливий дисбаланс", який вплинув на "промислову базу" країни та поставив під загрозу національну безпеку.

Він додав, що не покладає провину на інші країни за "це лихо". Водночас Трамп звинуватив колишніх президентів США.

"Вони дозволили цьому статися, і вони дозволили цьому статися до такої міри, що ніхто навіть не може повірити. Ось чому, опівночі, буде введено 25% мито на всі іноземні автомобілі", – наголосив він.

Жодній з американських компаній не дозволено заходити в інші країни, сказав Трамп.

"І я кажу, що друг і ворог, і в багатьох випадках друг гірший за ворога з погляду торгівлі", – сказав президент США, оголошуючи про мита.

Крім того, Трамп оголосив про встановлення мит у розмірі щонайменше 10% практично на всі товари, що надходять до США. Вищі мита запроваджуватимуться для деяких країн індивідуально. Вони показані у таблиці, яку оприлюднив Білий дім.

Згодом Білий дім опублікував повний список країн, де зазначено, що Україна платитиме 10% мит, проте Росії у переліку немає. Також від взаємних мит звільнені Канада й Мексика.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS 🇺🇸 pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025