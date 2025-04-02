США приостанавливают санкции против посланника Путина, чтобы тот приехал в Вашингтон – CNN

Встреча Стива Виткоффа и Кирилла Дмитриева ожидается "на этой неделе", пишут журналисты

В очках – Кирилл Дмитриев (Фото: Sergei Chirikov/EPA)

США временно сняли санкции со спецпредставителя российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева, чтобы он на этой неделе встретился со специальным посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванного американского чиновника и двух знакомых с планами собеседников.

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Это будет первый визит российского высокопоставленного чиновника в Штаты с начала полномасштабной войны. Ожидается, что Дмитриев встретится с Виткоффом для переговоров по укреплению отношений между США и Россией.

Два собеседника журналистов рассказали, что правительство временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы разрешить Государственному департаменту выдать ему визу для визита в США, а в Министерство финансов поступил запрос о приостановлении ограничений.

Американский Минфин в 2022 году сообщал, что российский диктатор Владимир Путин и его близкое окружение "уже давно полагаются" на Дмитриева и возглавляемый им Российский фонд прямых инвестиций для привлечения денег за границей, в том числе в США.

Представители Министерства финансов США и Дмитриева отказались от комментариев. Сам Дмитриев в Х прокомментировал информацию о возможном визите в США словом "Возможно".

Визит Дмитриева знаменует собой следующий шаг в улучшении отношений между США и Россией, пишет CNN.

Дмитриева называют близким советником Путина. В феврале он участвовал в переговорах с США в Саудовской Аравии по прекращению войны России против Украины.

CNN сообщает, что Дмитриев также работал со специальным посланником президента США Виткоффом, чтобы освободить из заключения в России американского учителя Марка Фогеля, что администрация Дональда Трампа восприняла как жест доброй воли.

18 февраля 2025 года Дмитриев заявил, что РФ предложила США соглашение о российских природных ресурсах.

23 февраля Виткофф допустил возвращение американского бизнеса в Россию в случае подписания мирного соглашения.