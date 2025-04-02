США призупиняють санкції проти посланця Путіна, щоб той приїхав до Вашингтона – CNN

В окулярах – Кирило Дмитрієв (Фото: Sergei Chirikov/EPA)

США тимчасово зняли санкції зі спецпредставника російського диктатора Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, щоб він цього тижня зустрівся зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні. Про це повідомляє CNN, посилаючись на неназваного американського чиновника та двох знайомих з планами співрозмовників.

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Це буде перший візит російського високопоставленого чиновника до Штатів від початку повномасштабної війни. Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом для переговорів щодо зміцнення відносин між США та Росією.

Двоє співрозмовників журналістів розповіли, що уряд тимчасово скасував санкції проти Дмитрієва, щоб дозволити Державному департаменту видати йому візу для візиту до США, а до Міністерства фінансів надійшов запит про призупинення обмежень.

Американський Мінфін у 2022 році повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін та його близьке оточення "вже давно покладаються" на Дмитрієва та очолюваний ним Російський фонд прямих інвестицій для залучення грошей за кордоном, у тому числі в США.

Представники Міністерства фінансів США та Дмітрієва відмовились від коментарів. Сам Дмітрієв у Х прокоментував інформацію про можливий візит у США словом "Можливо".

Візит Дмитрієва знаменує собою наступний крок у покращенні відносин між США та Росією, пише CNN.

Дмитрієва називають близьким радником Путіна. У лютому він брав участь у переговорах з США у Саудівській Аравії щодо припинення війни Росії проти України.

CNN повідомляє, що Дмитрієв також працював зі спеціальним посланцем президента США Віткоффом, щоб звільнити з ув'язнення у Росії американського вчителя Марка Фогеля, що адміністрація Дональда Трампа сприйняла як жест доброї волі.

18 лютого 2025 року Дмитрієв заявив, що РФ запропонувала США угоду про російські природні ресурси.

23 лютого Віткофф припустив повернення американського бізнесу в Росію у разі підписання мирної угоди.