Трамп взбешен Путиным из-за его слов о Зеленском, дал месяц на прекращение огня

Президент США анонсировал новые пошлины на нефть, если не будет мира

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень разгневан" и "взбешен", когда диктатор Владимир Путин сделал заявления о якобы нелегитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Трамп добавил, что комментарии Путина попали "не по адресу". Накануне диктатор предлагал введение временного управления ООН над Украиной якобы для проведения выборов.

Президент США анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня и он сочтет, что в этом виновна именно РФ.

Такие ограничения будут означать, что покупатели российской нефти не смогут вести бизнес в США, а пошлины будут составлять от 25 до 50% на всю нефть РФ, пояснил Трамп.

"Будут введены 25% пошлины на нефть и другие продукты, которые продаются в Соединенных штатах, вторичные тарифы", – сказал Трамп, отметив, что пошлины будут введены в течение месяца при отсутствии соглашения о прекращении огня.

Президент США добавил: Путин знает, что тот злой, но у него "очень хорошие отношения" с диктатором и "гнев быстро рассеивается... если он [Путин] делает правильные вещи".

Трамп анонсировал новый разговор с диктатором на следующей неделе.

Новость дополняется...

Трамп не в первый раз грозит России новыми экономическими ограничениями, но пока к введению санкций или пошлин это не привело.

РФ хочет от США частичного снятия санкций по установлению перемирия на Черном море, госсекретарь Рубио сообщал, что Вашингтон рассматривает эти требования.