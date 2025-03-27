Россия предъявляет требования, чтобы согласиться на перемирие в Черном море. США оценивают

Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море. Госсекретарь США заявил, что Вашингтон оценивает требование

Марко Рубио (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Соединенные Штаты рассмотрят требования России после того, как та "в принципе" согласилась на прекращение огня в Черном море с Украиной для обеспечения безопасности судоходства. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

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Рубио сообщил, что после встречи в Саудовской Аравии Россия подробно изложила свои условия для достижения прекращения огня.

"Мы будем это оценивать", – отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства США также уточнил, что американские чиновники будут работать над тем, чтобы "полнее понять позицию России или что они просят взамен".

После этого американские чиновники представят это президенту Дональду Трампу для принятия решения о следующих шагах. Он добавил, что среди требований России - отмена некоторых санкций Евросоюза.

Ранее стало известно, что Москва потребовала снять ряд санкций для согласования прекращения огня в Черном море, в частности:

→ Санкции с Россельхозбанка и других банков, занимающихся экспортом продовольствия и удобрений.

→ Санкции с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также компаний, страхующих соответствующие грузы.

→ Санкции с судов под российским флагом, которые транспортируют продовольствие и удобрения, а также обслуживание таких судов в портах.

→ Ограничения на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и товаров для производства продовольствия и удобрений.

23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.

Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.

25 марта в Саудовской Аравии завершилась встреча между делегациями США и Украины. Глава Минобороны Умеров подчеркнул, что перемещение по России военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением договоренности о перемирии на море.