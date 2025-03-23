В Саудовской Аравии завершилась встреча делегаций Украины и США

Рустем Умеров (Фото: congress.gov.ua)

В Саудовской Аравии завершились переговоры украинской и американской делегаций, сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Чиновник назвал разговор "конструктивным и содержательным" – стороны обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.

"Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – написал Умеров.

Других подробностей министр не привел. Анонсировалось, что 23 марта должна состояться украино-американская встреча по перемирию в ударах по энергетической и другой инфраструктуре. Встреча американцев с представителями страны-агрессора РФ намечена на понедельник, 24 марта.

Накануне Умеров сообщил, что на столе переговоров, среди прочего, были предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.