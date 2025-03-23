В Саудовской Аравии завершилась встреча делегаций Украины и США
В Саудовской Аравии завершились переговоры украинской и американской делегаций, сообщил министр обороны Рустем Умеров.
Чиновник назвал разговор "конструктивным и содержательным" – стороны обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере.
"Задача президента Украины Владимира Зеленского – достижение достойного и продолжительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", – написал Умеров.
Других подробностей министр не привел. Анонсировалось, что 23 марта должна состояться украино-американская встреча по перемирию в ударах по энергетической и другой инфраструктуре. Встреча американцев с представителями страны-агрессора РФ намечена на понедельник, 24 марта.
Накануне Умеров сообщил, что на столе переговоров, среди прочего, были предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.
- Спецпосланник президента США Виткофф заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии будет "реальный прогресс", особенно по прекращению огня на Черном море.
- Президент Зеленский отметил по поводу переговоров: "Но о чем бы мы сейчас не говорили с нашими партнерами, нужно дожать Путина до реального приказа прекратить удары: кто эту войну принес, тот и должен ее забрать".