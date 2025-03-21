Зеленский: На встрече в Саудовской Аравии обсудят детали прекращения дальнобойных ударов

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на предстоящей встрече в Саудовской Аравии будут обсуждаться технические детали прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Об этом политик рассказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом, которую транслировало Суспильне.

"Украина поддержала с самого начала позицию США о безусловном прекращении огня. Почему? Потому что не нужно тогда иметь 10-20, я не знаю сколько, встреч на техническом уровне, чтобы обсуждать условия [частичного перемирия]... Я считаю, что это более быстрый вариант, но мы не будем против любого формата, каких-либо шагов к безусловному прекращению огня", – рассказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что первым шагом к безусловному перемирию может быть прекращение ударов ракетами или другим дальнобойным оружием по энергетическим объектам и другой гражданской инфраструктуре – и именно по этому поводу будет проходить техническая встреча в Саудовской Аравии.

По словам президента, есть вопросы относительно того, какие именно и какое количество объектов должно учитываться как "другая гражданская инфраструктура" – и украинская команда будет готова представить список "гражданских объектов и направлений, где бы мы это [перемирие] видели".

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"Но я не могу вам сказать, чем закончится эта встреча, потому что мы видим технические команды. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может нас приближать к полному прекращению огня. И именно от этого будет зависеть результат, если стороны действительно хотят этого или делают вид, что они этого хотят", – добавил президент.

Он подчеркнул, что Украина действительно хочет прекращения огня, ее команда будет "на достаточно высоком уровне, [в нее войдут] технически профессиональные люди".

Также в украинскую делегацию войдет министр обороны Рустем Умеров, добавил Зеленский.

По его мнению, украинские представители будут готовы "быть очень быстрыми и очень предметными", и вопрос точно не в команде Украины.