"Украина и РФ в отдельных комнатах". У Трампа раскрыли, как пройдут переговоры о перемирие
Кит Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Переговоры по прекращению огня в Саудовской Аравии будут проходить не напрямую: представители Украины и России будут сидеть в разных комнатах, а США будут заниматься "челночной дипломатией" между ними. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью американскому ведущему Глену Беку.

По его словам, технические группы Украины и РФ будут размещаться в отдельных комнатах.

"И вы [США] по существу говорите: "Окей, каковы ваши условия?" И вы поворачиваетесь к другой стороне: "Какие ваши условия?" Это, собственно, [будет] челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде.", – объяснил Келлог.

После этого "мы посмотрим, где мы сможем добиться всеобъемлющего прекращения огня", добавил чиновник.

Он отметил, что такое перемирие будет первым шагом к окончанию российско-украинской войны.

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