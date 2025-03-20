"Украина и РФ в отдельных комнатах". У Трампа раскрыли, как пройдут переговоры о перемирие

Кит Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Переговоры по прекращению огня в Саудовской Аравии будут проходить не напрямую: представители Украины и России будут сидеть в разных комнатах, а США будут заниматься "челночной дипломатией" между ними. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью американскому ведущему Глену Беку.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, технические группы Украины и РФ будут размещаться в отдельных комнатах.

"И вы [США] по существу говорите: "Окей, каковы ваши условия?" И вы поворачиваетесь к другой стороне: "Какие ваши условия?" Это, собственно, [будет] челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде.", – объяснил Келлог.

После этого "мы посмотрим, где мы сможем добиться всеобъемлющего прекращения огня", добавил чиновник.

Он отметил, что такое перемирие будет первым шагом к окончанию российско-украинской войны.

Президент Зеленский сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи представителей Соединенных Штатов с Украиной и Россией, на них будут обсуждаться технические моменты потенциального частичного прекращения огня.

Глава государства отметил, что на встречах речь пойдет о прекращении огня "по безопасности энергосистем обеих стран". После разговора между лидером США Трампом и диктатором Путиным Кремль заявил, что РФ согласна на прекращение ударов по украинской инфраструктуре.

Украинский лидер сообщал, что Украина поддержала прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, Киев готов реализовать этот шаг.