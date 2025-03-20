"Україна та РФ в окремих кімнатах". У Трампа розповіли, як пройдуть переговори про припинення вогню
Кіт Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Переговори щодо припинення вогню в Саудівській Аравії відбуватимуться непрямо: представники України та Росії сидітимуть у різних кімнатах, а США займатимуться "човниковою дипломатією" між ними. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку.

За його словами, технічні групи України та РФ розміщуватимуться в окремих кімнатах.

"І ви [США], по суті, кажете: "Окей, які ваші умови?" І ви повертаєтеся до іншої сторони: "Які ваші умови?" Це, власне, [буде] човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді", – пояснив Келлог.

Після цього "ми подивимося, де ми зможемо досягти всеосяжного припинення вогню", додав чиновник.

Він зауважив, таке перемир'я буде першим кроком до закінчення російсько-української війни.

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