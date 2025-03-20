"Україна та РФ в окремих кімнатах". У Трампа розповіли, як пройдуть переговори про припинення вогню

Кіт Келлог (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Переговори щодо припинення вогню в Саудівській Аравії відбуватимуться непрямо: представники України та Росії сидітимуть у різних кімнатах, а США займатимуться "човниковою дипломатією" між ними. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю американському ведучому Гленну Беку.

За його словами, технічні групи України та РФ розміщуватимуться в окремих кімнатах.

"І ви [США], по суті, кажете: "Окей, які ваші умови?" І ви повертаєтеся до іншої сторони: "Які ваші умови?" Це, власне, [буде] човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді", – пояснив Келлог.

Після цього "ми подивимося, де ми зможемо досягти всеосяжного припинення вогню", додав чиновник.

Він зауважив, таке перемир'я буде першим кроком до закінчення російсько-української війни.

Президент Зеленський повідомив, що 24 березня у Саудівській Аравії відбудуться окремі зустрічі представників Сполучених Штатів з Україною та Росією, на них обговорюватимуться технічні моменти потенційного часткового припинення вогню.

Голова держави зазначив, що на зустрічах йтиметься про припинення вогню "задля безпеки енергосистем обох країн". Після розмови між лідером США Трампом та диктатором Путіним Кремль заявив, що РФ згодна на припинення ударів по українській інфраструктурі.

Український лідер повідомляв, що Україна підтримала припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, Київ готовий реалізувати цей крок.