Зеленський підтвердив, що підтримав припинення ударів по енергетичній інфраструктурі

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна підтримала припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, Київ готовий реалізувати цей крок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом.

Глава держави заявив, що у нього була "дуже змістовна і відверта розмова з президентом Трампом".

"Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня – ця зустріч команд значно допомогла рухатися до припинення війни", – додав Зеленський.

За його словами, вони погодилися, що Україна та США повинні продовжувати співпрацю для "досягнення реального припинення війни та тривалого миру".

Трамп поділився із Зеленським деталями розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися.

"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", – написав президент.

Зеленський додав, що команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію.

"Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", – акцентував глава держави.

Зеленський також розповів Трампу про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів, про ситуацію в Курській області. Крім цього, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення українських дітей та посилення української протиповітряної оборони.

"Ми доручили нашим командам розв'язувати технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру", – написав Зеленський.

На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки, наголосив президент.

"Я подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку. Я наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди", – резюмував Зеленський.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника повідомляло, що Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з Трампом.