Зеленський підтвердив, що підтримав припинення ударів по енергетичній інфраструктурі
Україна підтримала припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, Київ готовий реалізувати цей крок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами телефонної розмови з американським колегою Дональдом Трампом.
Глава держави заявив, що у нього була "дуже змістовна і відверта розмова з президентом Трампом".
"Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня – ця зустріч команд значно допомогла рухатися до припинення війни", – додав Зеленський.
За його словами, вони погодилися, що Україна та США повинні продовжувати співпрацю для "досягнення реального припинення війни та тривалого миру".
Трамп поділився із Зеленським деталями розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і ключовими питаннями, які обговорювалися.
"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", – написав президент.
Зеленський додав, що команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію.
"Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", – акцентував глава держави.
Зеленський також розповів Трампу про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів, про ситуацію в Курській області. Крім цього, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення українських дітей та посилення української протиповітряної оборони.
"Ми доручили нашим командам розв'язувати технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру", – написав Зеленський.
На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки, наголосив президент.
"Я подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку. Я наголосив, що українці хочуть миру, тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди", – резюмував Зеленський.
Раніше агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника повідомляло, що Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з Трампом.
- 18 березня 2025 року Трамп зателефонував Путіну, розмова тривала більш ніж півтори години.
- Диктатор РФ погодився не бити по українській інфраструктурі 30 днів і нібито вже віддав відповідний наказ військовим.
- 19 березня Білий дім повідомив про телефонну розмову Трампа та Зеленського. Згодом президент США заявив, що вона тривала близько години.