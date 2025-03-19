Bloomberg: Зеленський у розмові з Трампом погодився не бити по енергооб’єктах Росії

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтримав пропозицію припинити удари по російських енергетичних об'єктах під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з цим питанням.

Зеленський нібито передав це повідомлення Трампу під час телефонної розмови в середу, 19 березня. Співрозмовник додав, що обидві сторони погодилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню.

Bloomberg нагадало, що розмова Зеленського і Трампа відбулася через день після того, як російський диктатор Володимир Путін сказав американському президенту, що він був би готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок, але не погодився на повне припинення вогню, на чому наполягали США.

LIGA.net звернулася за коментарем до Офісу президента, але відповіді на момент публікації не отримала.